- Traficul rutier pe podul Grant a fost redeschis, duminica dimineata, pe sensul Crangasi-Turda, dupa o perioada in care podul a fost complet inchis pentru lucrari de modernizare. Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca firma privata care a castigat contractul mai are de executat lucrari…

- Potrivit primelor informații, DNA face percheziții in birourile Poliției locale din cladirea Primariei.Procurorii cauta documente legate de amenda record data de Primaria Capitalei parcului IOR, pentru ca exista plangeri potrivit carora sancțiunea ar fi fost abuziva.Primarul general al Capitalei anunta,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, spune ca unii dezvoltatori imobiliari, nemultumiti ca nu mai pot construi la fel ca in timpul administratiilor anterioare, l-au dat in judecata pe el, personal, iar suma cea mai mare care i-a fost ceruta drept despagubire este de 75 de milioane de lei. El…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a ieșit public cu o declarație menita sa starneasca compasiune printre bucureșteni. Edilul spune ca municipalitatea are visteria goala, iar angajații abia și-au primit salariile. Problemele ar fi din cauza blocajului privind adoptarea bugetului pe anul acesta,…

- In acest moment, municipalitatea se afla intr-un blocaj din punct de vedere al adoptarii bugetului pentru acest an, iar salariile angajatilor au fost platite "cu chiu cu vai", a transmis miercuri, 13 martie, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, informeaza Agerpres."Cu chiu cu vai am reusit sa…

- Primarul de la Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, le transmite liderilor PSD și PNL ca, la acest moment, este „singura lor opțiune” pentru Primaria Capitalei, indiferent daca vor merge pe un candidat comun sau candidați separați. Piedone a declarat intr-o intervenție la un post tv ca vrea sa intareasca…

- Nicușor Dan are un teren de 7.460 metri patrați in Brașov și un autoturism din 1986. Edilul mai figureaza cu un credit de 100.000 de euro și cu doua imprumuturi de la persoane fizice, de 27.000 de euro și 25.000 de euro.Primarul a declarat public ca poate sa-și gaseasca ușor un loc de munca pentru ca…

- Cristian Popescu Piedone a anunțat ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal, fondat de Dan Voiculescu. Edilul de la Sectorul 5 pare sa fie un favorit la cursa pentru Primaria Capitalei, dupa cum reiese dintr-un recent…