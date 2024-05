Stiri pe aceeasi tema

- Bergenbier, sponsor oficial al Echipei Naționale de Fotbal a Romaniei, și Cinema City susțin filmul calificarii tricolorilor la Campionatul European din Germania. Avanpremiera peliculei „In inima Naționalei”are loc in data de 13 mai, in toate cele 21 de cinematografe Cinema City din țara, iar spectatorii…

- Romania s-a calificat la Campionatul European de Fotbal dupa o seceta de opt ani, iar pana la debutul tricolorilor la turneul final din Germania nu mai este mult timp. Fost selecționer, Victor Pițurca il sfatuiește pe Edi Iordanescu sa se bazeze la Euro pe jucatorii care au dus greul in preliminarii.

- Povestea calificarii tricolorilor la EURO 2024, din 17 mai in cinematografele din toata tara, distribuita de Forum Film, propune o perspectiva unica si autentica asupra calatoriei echipei nationale spre turneul final din Germania, potrivit news.ro. Acces fara precedent pentru suporteri in culisele…

- Florin Nița, 36 de ani, s-a intors in poarta primei reprezentative dupa o pauza de aproape doi ani, ultima sa apariție ca titular consemnandu-se tocmai in iunie 2022, la eșecul cu Muntenegru din Liga Națiunilor, 0-3. Sigur de postul sau la Gaziantep, „veteranului” i-au crescut șansele de a fi intre…

