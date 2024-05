Stiri pe aceeasi tema

- AstraZeneca scoate de pe piața globala vaccinul anti-COVID-19: Care este motivul AstraZeneca scoate de pe piața globala vaccinul anti-COVID-19: Care este motivul Marți, 7 mai, compania farmaceutica AstraZeneca a anunțat ca urmeaza sa retraga din toate țarile vaccinul sau impotriva Covid-19. Motivul…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu peste 3%, pana la un minim al ultimelor sapte saptamani, din cauza cresterii surprinzatoare a stocurilor de titei din SUA, a perspectivei unui acord de incetare a focului in Orientul Mijlociu si a inflatiei persistente din SUA, care atenueaza ritmul asteptat…

- Volkswagen vrea sa evite stabilirea unor obiective ”utopice” pentru cota sa de piata in China, a declarat vineri CEO-ul sau pentru ziarul german FAZ, adaugand ca orice peste 10% este ”foarte respectabil”, avand in vedere concurenta intensa, transmite Reuters.

- Chinezii intra puternic pe piața din Europa: Mașinile electrice care vor concura Dacia SpringCompania chineza Leapmotor va construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, urmand sa concureze inclusiv Dacia Spring, au declarat vineri doua surse…

- Guvernul elvețian a aprobat vineri un nou mandat de negociere pentru a discuta cu Bruxelles-ul modernizarea relației țarii cu Uniunea Europeana și spera la un rezultat „echitabil”. Elveția vrea, in principal, acces nerestricționat la piața UE, informeaza Reuters.

- Papa Francisc a spus miercuri ca sufera in continuare de o raceala si a delegat un asistent sa citeasca in locul lui cateheza cu prilejul audientei saptamanale din piata Sfantul Petru, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Suveranul pontif a spus multimii adunate in piata ca recurge la acest lucru…

- Bitcoin a atins marti un nivel record, cea mai valoroasa criptomoneda din lume ajungand un maxim de 69.202 dolari si depasind varful istoric din noiembrie 2021, care erade 68.999,99 dolari, relateaza Reuters. Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody,…