6 beneficii ale dușului cu apă rece A ramane fara apa calda in timpul dușului ar putea fi de fapt o binecuvantare. Potrivit experților, un duș rece, chiar și pentru doar cateva minute, poate acționa ca o forma de terapie prin frig, oferind numeroase beneficii pentru sanatate, in special pentru cei care fac exerciții fizice in mod regulat. Dușul cu apa rece […] The post 6 beneficii ale dușului cu apa rece appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Familia din Gorj care și-a vandut copilul unui cetațean din Germania a dat in judecata Protecția Copilului care i l-a recuperat și adus acasa, dar l-a pus sub instituționalizare, alaturi de ceilalți doi frați. Parinții din Gorj, acuzați ca și-ar fi vandut baiatul de 6 ani in Germania, pentru 1.000 euro,…

- Premierul slovac Robert Fico, care a fost impuscat miercuri, este „capabil sa vorbeasca”, dar starea sa ramane „foarte critica”, potrivit presedintelui ales al tarii, Petr Pellegrini, care spune ca a reusit sa vorbeasca cu el joi timp de „cateva minute”, relateaza AFP, citata de News.ro. Wybrany Prezydent…

- Unul din cei doi suspecți care au omorat cu batele marți seara, un barbat in varsta de 46 de ani, dupa ce l-au atacat pe o strada circulata din cartierul bucureștean Crangași are 16 ani și este cunoscut in cartier ca Francis Beleaua. Adolescentul facea kickboxing de performanța și era deosebit de violent.…

- Pacienta care a fost ranita in urma exploziei produse intr-un salon al Sectiei Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a decedat. „Pacienta care a suferit arsuri in urma exploziei din Spitalul de boli Infectioase Ploiesti – Movila a decedat. Urmeaza sa depunem plangere penala pentru ucidere…

- NATO will kick off an exercise on Monday to defend its newly expanded Nordic territory when more than 20,000 soldiers from 13 nations take part in drills lasting nearly two weeks in the northern regions of Finland, Norway and Sweden, AP News reports. With over 4,000 Finnish soldiers taking part, the…

- Un barbat din Resita s-a trezit cu mascatii peste el in casa la ora sase dimineata. Dupa ce i-au spart ușa, oamenii legii și-au dat seama ca au greșit adresa. Claudiu Halmaci a povestit pe o retea de socializare ce a patit in dimineata zilei de 23 februarie cand politia i-a batut la usa si […] The…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca autoritatile spaniole au finalizat procesul de identificare a victimelor incendiului produs la o cladire de locuinte din Valencia si au confirmat decesul a doi cetateni romani care fusesera initial declarati disparuti. ”In continuarea informatiilor cu privire…

- Un copil de 13 ani (la data comiterii faptei) a fost obligat sa ii achite unei femei din Valcea daune morale de 20.000 de lei și daune materiale de 27.000 de lei in urma unor rani provocate de o petarda aruncata de baiat. Tribunalul Valcea a decis ca suma sa fie platita de baiat in […] The post Copil…