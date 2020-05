Termoenergetica: Apa caldă, furnizată în două sectoare din Capitală sub parametrii normali Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti a anuntat sambata ca anumite puncte termice din Sectorul 4 si partial din Sectorul 5 furnizeaza apa calda de consum sub parametrii normali, in special la orele de consum maxim.



Cauza disfunctionalitatilor este reprezentata de intrarea in revizie a unor portiuni din retelele de termoficare, simultan cu efectuarea reviziei la CET Progresu - apartinand Ministerului Economiei.



In prezent, alimentarea punctelor termice cu agent pentru apa calda de consum din aceste sectoare este facuta din CET Sud.



