Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cele mai multe Sugar Babies decat oricare alta țara din Europa de Est inregistrate pe SeekingArrangement ​ , principalul website de Sugar Dating din lume care conecteaza Sugar Babies cu Sugar Daddies. Criza financiara, saracia pre-pandemica și nivelul ridicat de șomaj sunt printre numeroasele…

- Unii profesori din Moldova critica decizia Ministerului Educației de a trece studiile in regim online cu citeva saptamini inainte de sfirșitul semestrului, considerind ca este greșita, relateaza Noi.md. Potrivit kp.md, in special, profesoara Natalia Ermilina a scris un apel catre autoritați pe rețelele…

- CHIȘINAU, 11 dec – Sputnik. In luna septembrie 2020, caștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat a constituit 7.991 de lei, a informat astazi Biroul Național de Statistica (BNS). © CC0 / Pixabay / geraltIndicator dezolant: Cați moldoveni iși deschid anual afaceri Din totalul salariaților,…

- International Finance Corporation (IFC) a investit in Romania 334 de milioane de dolari in anul fiscal incheiat la 30 iunie si are pregatite finantari in valoare de 300 de milioane de dolari, a declarat joi Cristian Nacu, senior country officer, International Finance Corporation Romania and Moldova,…

- Inca 21 de moldoveni au murit din cauza noului coronavirus, in ultimele 24 de ore. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 2.481 in Moldova.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele sufereau și de alte boli.De la inceputul pandemiei, 120.

- PRO MOLDOVA nu accepta niciun dialog și nicio consultare cu Igor Dodon. Declarația a fost facuta de președintele grupului parlamentar PRO MOLDOVA, Andrian Candu, in cadrul unui briefieng de presa. "Pe 15 noiembrie aproape un milion de cetațeni au cerut o schimbare.

- Saptamina trecuta, cei de dreapta au organizat in Moldova mai multe provocari dezgustatoare și au lansat falsuri. Declarația a fost facuta de deputatul din partea Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Țirdea, care a povestit despre acestea detaliat pe pagina sa de pe rețelele de socializare.…

- Discuții la nivel inalt intre Moldova și Rusia. Prim-ministrul Ion Chicu a avut o convorbire cu omologul, premierul Mihail Mișustin, cu care a vorbit despre situația grea din Moldova, dar și despre creditul rus oferit Guvernului de la Chișinau.