Termene.ro a calculat câte firme ar urma să apuce granturile de 2.000-150.000 euro ​Fondatorul portalului de business intelligence Termene.ro a facut un calcul pornind de la cifra de afaceri a firmelor aplicante la Masura 2 - granturi de capital de lucru de câte 2.000-150.00 de euro pentru a vedea, cu aproximație, cam câte firme vor apuca sa obțina fondurile europene. Nota: NU îndemnam antreprenorii sa renunțe la a mai aplica.



Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare, arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, potrivit REI Finance…

- ”Un numar de peste 500.000 de someri si mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolventa sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in conditiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii si angajati va fi foarte puternic, iar efectele…

- Un numar de peste 500.000 de șomeri și mai mult de 300.000 de firme ar putea intra in insolvența sau faliment in perioada urmatoare arata unul dintre cele mai negre scenarii pentru 2021, in condițiile in care impactul economic al COVID-19 pentru companii și angajați va fi foarte puternic, iar efectele…

- ​Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de urgența 174/2020, care modifica OUG 130/2020, privind ajutoarele de stat în valoare totala de aproape 1 miliard de euro, din fonduri europene și de la buget. Se schimba astfel grila de punctaj de la Masura 3 - granturi de investiții…

- ​S-a prelungit sesiunea de cerere a microgranturilor de câte 2.000 de euro acordate unor IMM, PFA, ONG și cabinete medicale eligibile, prin Masura 1 a ajutoarelor de stat pentru redresarea din criza coronavirus COVID-19. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat, miercuri, în ședința de Guvern, când urmeaza sa fie deschise sesiunile de aplicare la Masura 2 - granturi de capital de lucru de 2000-150.000 euro pentru IMM-uri și anumite ONG-uri, precum și la Masura 3, granturi de investiții de câte…

- ​Ministerul Economiei a publicat joi o noua forma a procedurii pentru Masura 1 - granturi de 2.000 de euro pentru IMM, PFA, ONG și cabinete medicale individuale, cu unele modificari fața de proiectul inițial. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Guvernul va acorda un ajutor de stat nerambursabil pentru a acoperi o parte din costurile cu chiriile pentru firmele a căror activitate a fost suspendată pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, respectiv pentru perioada 16 martie 2020 – 15 iunie 2020. Ajutorul va acoperi jumatate…