Teren nou de fotbal, in Ploiesti. Vezi unde ar putea fi amenajat

Primaria Ploiesti pregateste un proiect pentru amenajarea unui teren de fotbal in sudul municipiului, in spatele Hipodromului, in parteneriat cu FRF si CNI. Noua arena ar urma sa includa un teren la dimensiuni oficiale, unul multinfunctional de 40 pe 20, o tribuna de minim 500 de locuri si o cladire administrativa. Proiectul este derulat in parteneriat cu Federatia Romana de Fotbal si Compania Nationala de Investitii, pe baza unui proiect-tip aplicat de CNI in toata tara. Noua arena ar urma sa fie amenajata in sudul municipiului, in zona din spatele Hipodromului Ploiesti, acolo unde municipalitatea…