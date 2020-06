Terasele au fost luate cu asalt de români imediat după redeschidere (FOTO) Imediat dupa ora 24.00 a zilei de 1 iunie 2020 s-au redeschis terasele. Ele au fost luate ”cu asalt” imediat dupa deschidere și in unele locuri s-a petrecut pana tarziu in noapte. A doua etapa de relaxare a masurilor impuse pentru limitarea pandemiei de coronavirus are loc la 1 iunie. De duminica noapte, deplasarea in afara localitatii se face fara completarea prealabila a unei declaratii pe propria raspundere si fara a mai specifica motivul. La 1 iunie, se deschid terasele si plajele, se reiau competitiile sportive in aer liber, fara spectatori, dar si programele de pregatire fizica… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban vine cu o promisiune pentru afaceriștii din domeniul Horeca. Premierul a declarat la intalnirea de la Palatul Victoria, ca restaurantele și terasele s-ar redeschide pe 1 iunie, iar hotelurile pe 15 iunie, scrie Antena 3. „Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmand…

- In plina pandemie, sute de oameni au luat cu asalt Aeroportul din Cluj pentru a pleca la munci sezoniere in Germania cu avioane charter. Unde mai exact nici ei nu știau. Pentru a respecta distanța sociala, au fost lasați sa intre in aeroport in grupuri mici.

- In China, un numar mare de oameni au inceput sa se adune in zone turistice in marile metropole de-a lungul țarii, in ciuda avertizarilor autoritaților și specialiștilor care spun ca inca exista riscuri serioase in ceea ce privește pandemia de coronavirus, scrie digi24 , cu referire la CNN.

- Imediat dupa 22:00, ora la care au intrat in vigoare restricțiile de circulație din ordonanța militara, impresionante forțe de ordine au inceput sa patruleze și sa organizeze filtre in orașul Buzau. Polițiștii de la Rutier, insoțiți de colegii mascați și de jandarmi, au oprit toate autoturismele aflate…

- Ludovic Orban: „Am avut o sedinta de guvern mai lunga decat ședințele obișnuite. Am incheiat ședința de guvern la ora 3:00 dimineața. Din acest motiv nu am organizat un briefing si am decis sa va prezint, printr-o declarație, discuțiile, dezbaterile și deciziile care au fost adoptate in cadrul ședinței…

- Febra, tusea, starea de oboseala, durerile musculare si cefaleea pot fi prime simptome ale infectiei cu coronavirus, a afirmat dr. Valeriu Gheorghita, medic primar boli infectioase la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Carol Davila".

- Anuntul ca scolile si gradinitele se inchid de astazi, dar si teama raspandirii coronavirusului i-au determinat pe mai multi locuitori ai Capitalei sa ia cu asalt magazinele pentru a-si face provizii.

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au trecut aproximativ 110.000 de persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 54.000 pe sensul de intrare si 56.000 pe cel de iesire din tara, si peste 57.600 de mijloace de transport, dintre care aproximativ 19.100 pe sensul de intrare…