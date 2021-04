Stiri pe aceeasi tema

- PodcasturiCum s-au schimbat viziunile oamenilor de afaceri in pandemie Numarul persoanelor care s-au inscris la traininguri in domeniul afacerilor a crescut simțitor de la declanșarea pandemiei. Acest lucru il afirma business trainerul Alexandru Bordea, care spune ca in ultima perioada a avut o cerere…

- Vloggerul Selly este la 20 de ani unul dintre cei mai urmariți creatori de conținut din Romania, ajungand sa aiba milioane de fani atat pe Facebook, cat și pe Instagram, YouTube și TikTok. Dupa ani buni de meserie in on-line, tanarul se poate lauda cu primul sau milion de euro, potrivit click.ro. Invitat…

- De pe locul 9 in decembrie, controversa de amploare privind procesarea datelor personale ale utilizatorilor WhatsApp a propulsat Telegram pe primul loc in topul global al aplicatiilor, realizat de Sensor Tower pentru luna ianuarie. Telegram a fost instalata de 63 de milioane de ori in luna ianuarie,…

- O purtatoare de cuvant a Facebook a spus ca persoanele implicate in aceasta practica de incalcare a regulilor sunt figuri bine cunoscute intr-o comunitate cunoscuta sub numele de OGUsers, care comercializeaza nume de utilizatori dorite pentru site-uri populare, de la Twitter la Netflix, pentru bani…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri ca vor aplica sanctiuni impotriva principalelor retele sociale pentru incitarea minorilor la manifestatii in favoarea opozantului Aleksei Navalnii, informeaza AFP, relateaza Agerpres. "Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, VKontakte, Odnoklassniki, precum…

