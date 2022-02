Terapia Cluj a trimis analgezice și antibiotice în zonele de război din Ucraina Terapia Cluj a trimis, vineri, in Ucraina medicamente analgezice și antibiotice. Terapia raspunde astfel apelului CNSU de a trimite de urgența medicamente in zonele de razboi din Ucraina, a anunțat CEO companiei, Dragoș Damian. ”Compania Farmaceutica Terapia Cluj-Napoca a raspuns prompt apelului CNSU pentru a trimite asistența medicala de urgența in Ucraina și astazi, 25 februarie, am incarcat in autotrailerul ISU medicamentele analgezice și antibiotice care ne-au fost solicitate și care vor fi livrate in zona de razboi. Suntem onorați sa putem contribui la sprijinul pe care Romania il da… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor neautorizat in partea de nord a Romaniei, care se apropia de spațiul aerian național, a fost interceptat și a aterizat la Bacau, transmite Ministerul Apararii. Este vorba despre un avion militar ucrainean.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat acordarea de asistența umanitara de urgența pentru Ucraina, dupa ce, autoritațile de la Kiev au solicitat ajutor prin Mecanismul European de Protecție Civila și prin Centrul Euro-Atlantic de Coordonare și Raspuns la Dezastre. Comitetul Național…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat acordarea de asistenta umanitara Ucrainei, constand in produse medicale – analgezice, antiinflamatoare, antibiotice si dezinfectant de suprafete. CNSU s-a reunit de urgența, luni seara și a luat Hotararea nr. 8, la solicitarea autoritatilor din…

- Uniunea Europeana a trimis echipament medical de urgenta in Ucraina la solicitarea Kievului in contextul escaladarii crizei cu Rusia, a informat sambata Comisia Europeana. Ajutoarele provin din mai multe țari europene, intre care și Romania.

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Autoritatile din Botosani verifica toate locatiile care ar putea fi transformate in spatii de cazare pentru refugiati, in cazul unui razboi in Ucraina, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Sorin Cornila. Potrivit acestuia, verificarile, care sunt facute de angajatii Inspectoratului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustine ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina, precizand ca tara noastra are pregatite acele tabere de migranti, are echipamentele necesare pentru a alimenta cu energie electrica locurile respective, dar si pentru a asigura…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența propune masuri suplimentare pentru angajații din cadrul autoritaților sau companiilor care dețin infrastructuri critice. Acestea includ testare saptamanala, lucru in ture sau folosirea de maști FFPP2 in zonele aglomerate. Potrivit hotararii CNSU, „se propune…