- Dupa scandalul zborurilor anulate, Wizz Air a facut un anunț important. Reprezentanții companiei aeriene au avut o prima reacție! Jozsef Varadi, CEO Wizz Air, a declarat ca au fost platite compensatii de 100 de milioane de euro pentru zborurile anulate vara aceasta, din care 20% catre pasagerii romani.

- ”Am adaugat aeronave si echipaj de rezerva, suport logistic, am investit foarte mult in infrastructura, astfel incat daca exista probleme, oamenii sa rezolve aceste probleme mult mai repede decat inainte. Si daca te uiti la performanta noastra in august si septembrie, nu am mai anulat zboruri. Iar in…

- Zeci de mii de pasageri Wizz Air au fost afectati in vara de problemele cu care s-a confruntat compania, iar cei din Romania reprezinta aproximativ 20% din total, a declarat, marti, Jozsef Varadi, CEO-ul Wizz Air, in cadrul unei conferinte de presa. “Vorbim despre cateva zeci de mii de pasageri afectati…

- Jozsef Varadi, co-fondator și CEO al Wizz Air , a vorbit astazi la o conferința de presa in București despre performanțele companiei in ceea ce privește zborurile anulate și creșterea semnificativa a traficului in Romania, scuzandu-se ca și alte companii au aceleași practici. In cadrul evenimentului,…

- Wizzair a explicat motivul pentru care sunt anulate numeroase zboruri dar și ce trebuie sa faca pasagerii pentru a-și recupera banii. Wizz Air a intampinat, in ultimele luni, numeroase probleme cu privire la zborurile din Romania, printre care intarzieri mari, curse anulate sau chiar vanzarea mai multor…

- Ministrul Economiei s-a intalnit cu comisarul european pentru Justitie, Didier Reynders pentru a rezolva problema zborurilor anulate de compania Wizz Air, insa statul roman nu poate face nimic impotriva operatorului, deoarece nu exista un punct de lucru in Romania.Conform datelor adunate de Ministerul…

- ”Compania aeriana HiSky continua sa depaseasca recorduri in rata de crestere a numarului de pasageri. 537.000 de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparatie, in primele sase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de 194.000…

- Wizz Air a transmis, miercuri, intr-un comunicat de presa, clarificari pentru pasagerii ale caror zboruri au suferit, in ultima perioada, intarzieri semnificative sau anulari. Reprezentantii companiei Wizz Air afirma, in contextul intarzierilor sau anularilor curselor aeriene, ca pasagerii au dreptul…