Teoria conspirației? De ce îi tremură actorului Tom Hanks mâinile (VIDEO) Fanii lui Tom Hanks sunt ingrijorati in urma zvonurilor legate de starea precara de sanatate a actorului. Totul a pornit de la un videoclip care il arata pe acesta tremurand pe scena, la premiera australiana a noului sau film ”Elvis”. In filmarea recent lansata, inregistrata pe 4 iunie, mainile lui Hanks pot fi vazute tremurand in timp ce parea sa se straduiasca sa țina un microfon. In tot acest timp, mulțimea rade și aplauda pentru cuvintele sale pline de spirit. Legenda filmului in varsta de 65 de ani, care a facut public diagnosticul sau de diabet de tip 2 in 2013, a mișcat microfonul inainte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

