Teodor Meleșcanu, în vizorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a intrat in atenția Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc. Instituția s-a autosesizat in privința activitații lui Teodor Meleșcanu in zilele de 19 și 20 decembrie 1989, cand acesta ar fi participat la "dezinformarea" propagata de regimul Ceaușescu in randul diplomaților straini, ca reprezentant al delegației romane la reuniunile de la Viena. Institutul a declanșat procedura de investigație, care presupune cercetari ale documentelor de arhiva și identificare de martori. Daca vor exista indicii privind savarșirea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

