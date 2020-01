Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Artmedia, prin noua conducere a Adrianei Cnejevici si a Anei Maria Popa, a decis sa readuca la viata un proiect drag publicului, „Randevu Teatral”, cu altfel de intalniri teatrale, in spatii neconventionale pentru spectacole. „Dragostea dureaza 3 ani” este geniala comedie pe care, pentru inceput,…

- "Spargatorul de nuci", magica poveste de Craciun pe muzica lui Piotr Ilici Ceaikovski, și intalnirea cu un balet de legenda al Teatrului Municipal de Opera și Balet din Kiev cu soliștii sai - stele ale baletului ucrainean - reprezinta un ... The post „Spargatorul de nuci” revine la Timisoara appeared…

- Pianistul de renume mondial Andrei Ivanovici, stra stranepotul compozitorului Iosif Ivanovici, nascut in 1845 la Timisoara, a venit in orasul de pe Bega pentru a primi distictia pe care administratia locala a oferit-o, post mortem, compozitorului celebrului vals Valurile Dunarii.

- Procedura de dializa hepatica efectuata la Spitalul C.I. Parhon din Iasi nu este decontata de CNAS pentru ca unitatea detine un aparat care nu este inclus pe lista materialelor prevazute in normele in vigoare. Reprezentantii spitalului sustin ca procedura este blocata intr-o „bucla birocratica”,…

- Emisiunea „Mireasa pentru fiul meu” revine la Antena 1, dupa o pauza de trei ani, de data asta cu un nou nume, anume „Mireasa”, potrivit Libertatea . Emisiunea a aparut la Antena 1 in august 2011. Inainte de asta, se numea „Nora pentru mama” și rula pe Kanal D, unde a avut succes timp de cinci sezoane.…

- Premierul interimar Viorica Dancila revine cu precizari referitoare la afirmatiile facute la Timisoara despre vorbitorii de limbi straine. Aceasta afirma ca nu a criticat romanii care vorbesc alte limbi, ci pe politicienii care isi denigreaza tara in exterior."Apreciez pe toti vorbitorii de…

- Legendara formație Post Scriptum va susține un concert in cadrul ediției din acest an a Galei de Blues Jazz Kamo, eveniment care va avea loc in Sala Capitol a Filarmonicii Banatul din Timișoara in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie. Post Scriptum se reunește dupa aproape patru decenii de pauza, intr-o…

- Binecunoscuta formație Timpuri Noi va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul urmand sa ii readuca in orașul nostru pe membrii formației care au scris o fila de poveste in istoria rock-ului autohton. Recitalul va avea loc sambata 19 octombrie de la ora 20 la Capcana și printre piesele…