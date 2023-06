Ministerul rus al Apararii se plange ca piloții americani activeaza sistemul de arme atunci cand se apropie de aeronave rusești. Coaliția internaționala antiterorista condusa de SUA a incalcat masurile de siguranța a zborurilor in Siria de 10 ori intr-o singura zi. In special, piloții forțelor aeriene americane au activat de doua ori sistemul de arme atunci cand s-au apropiat de aeronave rusești, a declarat vineri contraamiralul Oleg Gurinov, șef adjunct al Centrului Rus pentru Reconcilierea parților in conflict din Siria, conform adevarul.ro . Potrivit acestuia, partea rusa remediaza incalcarile…