Avioanele de lupta si dronele Turciei au patruns ilegal de 760 de ori luna trecuta in spatiul aerian al Greciei, a anuntat, sambata, Statul Major al armatei elene, transmite dpa, conform AGERPRES. In noua randuri, avioanele turce au zburat deasupra insulelor elene, iar in 17 randuri au simulat atacuri sau angajari in lupte aeriene de […]