Stiri pe aceeasi tema

- Asiguratorii de nave au declarat ca anuleaza acoperirea riscului de razboi in Rusia, Ucraina si Belarus, in urma iesirii din regiune a reasiguratorilor, in fata pierderilor abrupte, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Peru i-a ordonat ambasadorului mexican sa paraseasca tara in 72 de ore, dupa ce Mexicul i-a oferit azil familiei președintelui peruan destituit Pedro Castillo, noteaza BBC, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Uniunea Europeana a interzis vineri exportul de motoare de drone catre Rusia si catre "toate tarile terte" care ii pot furniza aceste elemente pentru a priva Kremlinul de aceste arme folosite impotriva Ucrainei, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a recunoscut joi ca este vulnerabila la atacuri in Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014, recunoastere ce intervine dupa mai multe lovituri atribuite Ucrainei asupra unor obiective ruse departe de linia frontului, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Kremlinul a afirmat, joi, ca fortele sale sunt inca hotarate sa ocupe zone din estul si sudul Ucrainei pe care Moscova le-a revendicat ca apartinand Rusiei, relateaza Reuters, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a revendicat, miercuri, preluarea controlului asupra a doua sate de langa Bakhmut, un oras din estul Ucrainei, acum in mare masura distrus, pe care fortele ruse au incercat sa-l cucereasca inca din vara, potrivit AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Generalul american Ben Hodges, fost comandant al trupelor SUA in Europa, sustine ca daca Rusia decide sa foloseasca arme nucleare impotriva Ucrainei, Statele Unite vor interveni, iar majoritatea capabilitatilor militare ale rușilor vor fi distruse, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a afirmat, luni, ca este "inacceptabil" ca navele sa treaca printr-un coridor de securitate din Marea Neagra, dupa ce Moscova si-a suspendat participarea la un acord mediat de Turcia si de ONU, ce a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale, noteaza RADOR. Fii la curent cu cele…