Tensiunea mocnește încă între transportatori, fermieri și guvernanți, după 7 zile de proteste A trecut aproape o saptamana de cand transportatorii și fermierii au ieșit in strada și, deși teoretic s-au facut pași importanți in rezolvarea problemelor, tensiunea inca mocnește in randul protestatarilor, iar situația este departe sa fie dezamorsata. In primul rand, protestatarii se tem sa nu fie duși cu vorba de autoritați, așa cum s-a mai intamplat in trecut cu profesorii, de exemplu. Guvernanții, in schimb, dau asigurari ca se vor rezolva problemele și inca pe repede inainte. Adevarul este ca daca la agricultura și transporturi s-a ajuns la un oarecare consens in mare parte, la Finanțe negocierile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

