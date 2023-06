Tensiune în portul Constanța: Șoferii români au ajuns să se bată cu cei străini la cozi Dincolo de faptul ca prețurile la transportul cerealelor au explodat pur și simplu, exista o alta mare problema: șoferii de camioane iși dau demisia pe capete, pentru ca s-au saturat sa stea la coada zile intregi ca sa reușeasca sa descarce marfa in portul Constanța, iar, mai mult, deseori apar chiar conflicte cu șoferi straini. Adevarul este ca spiritele sunt destul de incinse, putem vorbi chiar de un job extrem, pentru ca nu o data au fost inregistrate batai intre șoferii romani și cei straini. ‘’Fermierii care s-au dotat au și mijloace de transport – camioane, care sunt conduse de șoferi. Ei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

