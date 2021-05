Jucatoarea de tenis Aryna Sabalenka (locul 7 WTA) este noua campioana a turneului de la Madrid. Sportiva din Belarus a invins-o pe Ashleigh Barty (locul 1 WTA) in 3 seturi – 6-0, 3-6, 6-4. Sabalenka este la primul trofeu ciștigat pe zgura. Belarusa Arina Sabalenka a castigat, sambata, turneul WTA 1.000 de la Madrid, dotat […] The post Tenismena Aryna Sabalenka, din Belarus, campioana Tuneului de la Madrid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .