Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, al doilea finalist la Hamburg (ATP)

Stiri pe aceeasi tema

Norvegianul Casper Ruud va fi adversarul italianului Matteo Berrettini in finala turneului de tenis ATP 250 pe zgura de la Gstaad (Elvetia), dupa ce l-a spulberat sambata in semifinale pe spaniolul Albert Ramos, 6-2, 6-0.

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz (6 ATP), principalul favorit, s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ATP 500 de la Hamburg, dotat cu premii totale de 1.770.865 de euro, dupa victoria in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-3, in fata sarbului Filip Krajinovic, potrivit Agerpres.

Tenismanul scotian Andy Murray a fost invins de americanul John Isner, cap de serie numarul 20, cu 6-4, 7-6 (7-4), 6-7 (3-7), 6-4, miercuri, in runda a doua a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, potrivit Agerpres.

Rusul Daniil Medvedev, locul 2 in ierarhia tenisului masculin, l-a invins sambata pe francezul Adrian Mannarino, locul 70 ATP, dupa doua seturi simetrice, 7-5, 7-5, si s-a calificat in finala turneului ATP 250 de la 's-Hertogenbosch (Tarile de Jos), dotat cu premii totale de 648.130 de euro, relateaza

Tenismanul olandez Tim van Rijthoven, locul 205 mondial, s-a calificat surprinzator sambata in finala turneului ATP 250 de la 's-Hertogenbosch (Tarile de Jos), dotat cu premii totale de 648.130 de euro, dupa ce l-a invins pe canadianul Felix Auger-Aliassime, locul 9 mondial si favorit numarul 2,

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz (19 ani), numarul 7 mondial, nu va participa saptamana viitoare la turneul pe iarba de la Queen's Club din Londra, din cauza unei usoare probleme la cot, informeaza Reuters.

Anadolu Efes Istanbul a castigat pentru al doilea sezon consecutiv Euroliga masculina de baschet, dupa ce a invins-o pe Real Madrid cu scorul de 58-57, sambata seara, in finala desfasurata in Stark Arena din Belgrade.

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a patruns pentru prima data in Top 10 ATP, la varsta de 18 ani. El a urcat de pe locul 11 pe 9, cu 3.827 de puncte, in clasamentul dat publicitatii luni, dupa ce a castigat turneul de la Barcelona.