Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (176 WTA) a fost eliminata in primul tur la turneul de tenis Challenger de la Buenos Aires. Romanca a fost invinsa in turul inaugural de rusoaica Diana Shnaider, anunța Mediafax.

Perechea romano-filipineza Victor Vlad Cornea/Ruben Gonzales a castigat titlul in proba de dublu din cadrul turneului de tenis de la Yokohama (challenger), dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, sambata, dupa a invins in finala cuplul japonez Tomoya Fujiwara/Masamichi Imamura cu 7-5, 6-3, informeaza

Echipa Noii Zeelande, campioana mondiala en titre, s-a calificat in semifinalele Cupei Mondiale care se disputa pe propriul teren, sambata la Whangarei, dupa ce a surclasat Tara Galilor cu scorul de 55-3, informeaza AFP.

Tenismanul roman Victor Cornea si cehul Andrew Paulson s-au calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Hamburg, dotat cu premii totale de 45.730 de euro, joi, dupa victoria cu 6-3, 1-6, 10-7 in fata germanilor Niklas Schell/Kai Wehnelt.

Perechea romana Jaqueline Cristian/Monica Niculescu s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 125 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 115.000 de euro, marti, dupa ce a trecut cu 3-6, 6-4, 10-4 de cuplul francez Elsa Jacquemot/Leolia Jeanjean.

Jucatoarea estoniana de tenis Anett Kontaveit, principala favorita a turneului WTA de la Tallinn (Estonia), s-a calificat in semifinalele acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 203.024 de euro. invingand-o in trei seturi, 6-3, 3-6, 6-3, pe belgianca Ysaline Bonaventure, venita

Romania si-a asigurat primele medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Cluj-Napoca, vineri, in proba de dublu mixt, potrivit site-ului Federatiei Romane de Tenis de Masa, anunța Agerpres.

Jucatorii romani de tenis Marius Copil si Victor Cornea s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Praga, dotat cu premii totale de 32.160 de euro.