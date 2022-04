TENIS Naomi Osaka și Iga Swiatek s-au calificat în finala turneului de la Miami Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, viitorul numar unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 7-5, pe americanca Jessica Pegula. Swiatek s-a impus dupa o ora si 48 minute de joc si a obtinut cu aceasta ocazie a 16-a victorie consecutiva, ramanand neinvinsa in competitiile WTA 1.000 de la inceputul acestui an.. Laureata turneului de la Indian Wells (California), in urma cu doua saptamani, poloneza va incerca sambata sa cucereasca trofeul la Miami si sa realizeze… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poloneza Iga Swiatek, care de la 4 aprilie va fi noul numar 1 mondial, a obtinut a 15-a victorie consecutiva in acest an si a ajuns in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Miami. Swiatek a trecut in sferturi de sportiva ceha Petra Kvitova, favorita 28, scor 6-3, 6-3, si va juca pentru…

- Australianca Ashleigh Barty, liderul mondial al tenisului profesionist feminin, și-a anunțat, in aceasta dimineața, retragerea din tenis, la varsta de doar 25 de ani. Ea a transmis un video in care și-a explicat motivele. Ashleigh Barty și-a justificat retragerea pe motiv ca si-a indeplinit visurile…

- “Sa-ți fie rușine ca rusoaica!”, “Ar trebui sa fii deportata și sa te intorci in Rusia”, sunt mesajele primite de catre celebra tenismena Maria Sharapova. Foarte multe celebritați din sport, și nu numai, au reacționat, zilele acestea, pe tema razboiului dintre Rusia și Ucraina. Tenismena de origiune…

- Cazul patinatoarei ruse Kamila Valieva, medaliata cu aur la patinaj artistic și depistata pozitiv la Jocurile Olimpice de la Beijing a facut deja inconjurul lumii. Multe dintre intrebarile de pe rețelele sociale, legate de acest caz, se refera la trimetazidina. Acesta este medicamentul interzis depistat…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, se numara printre vedetele inscrise la turneul de la Indian Wells (SUA), alaturi de laureatii Openului Australiei 2022, spaniolul Rafael Nadal si australianca Ashleigh Barty, insa participarea sa va fi posibila doar daca va face dovada vaccinarii…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, se numara printre vedetele inscrise la turneul de la Indian Wells, SUA, alaturi de caștigatorii Australian Open 2022, spaniolul Rafael Nadal si australianca Ashleigh Barty, insa participarea sa va fi posibila doar daca va face dovada vaccinarii impotriva Covid-19,…

- SUA a avertizat Rusia ca o relatie mai stransa intre Moscova si Beijing nu va diminua consecintele unei invazii a Ucrainei, ba din contra, va duce la o economie și mai fragila, transmite Reuters . Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca Statele Unite au o serie de…

- Naomi Osaka nu este tocmai una dintre veteranele circuitului feminin de tenis, dar nipona în vârsta de 24 de ani a afirmat ca se simte destul de batrâna în raport cu unele dintre colegele sale, relateaza Insider.Dupa ce a învins-o pe Camila Osorio (20 de ani) în…