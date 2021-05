Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Dulgheru s-a calificat in finala turneului ITF de la Saint-Gaudens (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a invins-o, sambata, pe elvetianca Viktorija Golubic, cu 7-5, 6-0. Dulgheru (31 ani, 674 WTA) a invins-o pe principala favorita a turneului…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Irina Fetecau s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Acum, cele doua romance vor fi nevoite sa se dueleze intre ele pentru a vedea care ajunge in ultimul act al competiției.…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Irina Fetecau s-au calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Bara (26 ani, 133 WTA), a cincea favorita, a trecut in sferturi de poloneza Magdalena Frech (23 ani,…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Irina Fetecau s-au calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 100.000 de dolari. Irina Bara (26 ani, 133 WTA, cap de serie nr. 5) a invins-o, in primul…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Irina Fetecau s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului ITF de la Bonita Springs (Florida), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari. Bara (26 ani, 133 WTA), a cincea favorita, a dispus in prima runda de grecoaica Despina Papamichail (28…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Fetecau s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Naples (Florida), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a trecut de Katerina Stewart cu 6-2, 1-6, 6-1. Fetecau (25 ani, 307 WTA) a obtinut victoria in fata americancei (23…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (26 ani, 133 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Charleston (Carolina de Sud), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 100.000 de dolari. In runda inaugurala, Irina Bara a invins-o, in trei seturi, scor 4-6,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit cea mai mare performanta a carierei, prin calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o miercuri seara pe letona Jelena Ostapenko, in doua seturi,…