Stiri pe aceeasi tema

- Dupa oferta publica de acțiuni a Hidroelectrica la Bursa de Valori București, acțiunile operatorului din energie, Premier Energie, s-au dovedit la fel de tentante pentru investitori, iar cererea micilor investitori a depașit așteptarile, acțiunile dedicate acestora fiind suprasubscrise. Aceasta in condițiile…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Neamț anunța primul targ de job-uri din acest an, Bursa generala a locurilor de munca. Evenimentul care aduce la un loc firmele care doresc sa angajeze personal, dar și persoanele interesate in gasirea unui post, are loc pe 17 mai, cu incepere de la…

- Piața de capital din Romania și-a continuat trendul ascendent in primul trimestru, dupa un 2023 care poate fi considerat istoric avand in vedere listarea celei mai mari companii din Romania – Hidroelectrica, potrivit unei analize publicate de brokerul de investiții Tradeville. Acțiunile Hidrolelectrica…

- Cabinetul de miniștri a aprobat lista celor 21 de beneficiari ai Bursei de excelența a Guvernului și lista celor trei studenți-doctoranzi care vor primi Bursa pe domenii științifice pe anul curent. Bursa de excelența a Guvernului constituie 3165 de lei, iar cea pe domenii științifice – 2640 de lei lunar.…

- Studiu Colliers Sectorul hotelier a continuat sa se redreseze in 2023, cu o creștere susținuta a turismului de agrement. Numarul de turiști romani care s-au cazat in structurile hoteliere din țara a ajuns la aproape 7 milioane in 2023, foarte aproape de maximele record și, de asemenea, peste media din…

- Daca in 2019 erau doar 53.000 investitori pe Bursa de Valori Bucuresti, in 2024 sunt peste 180.000 investitori. Educatia financiara devine un “MUST” iar cei ce investesc eficient pe bursa ajung sa aiba castiguri lunare mai mari decat salariul. Educatie financiara – Mit sau realitate? Tot mai mult se…

- Banca Transilvania, BT Asset Management și BT Capital Partners au primit recunoașterea performanței pe piața de capital din 2023, in cadrul evenimentului BVB Awards, organizat de Bursa de Valori București, in 29 februarie.

- Google Workspace este o platforma de aplicații cloud, destinata utilizatorilor business, disponibila in patru planuri diferite de abonare. Este un set de instrumente, dedicat in special afacerilor digitale, care reunește toate aplicațiile de creare, comun