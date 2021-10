Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Germaniei a castigat al optulea sau titlu masculin pe echipe la Campionatele Europene de tenis de masa, care s-au incheiat duminica la Cluj-Napoca, potrivit Agerpres. In finala, Germania a dispus de Rusia cu scorul de 3-1, obtinand al treilea sau titlu consecutiv. Germania s-a…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, marti, pentru a patra oara in grupa D a Campionatului European, la BT Arena din Cluj-Napoca, scor 1-3, cu Finlanda. Tricolorele rateaza astfel calificarea in optimile de finala, indiferent de rezultatul din ultimul meci, Ucraina. Scor pe seturi…

- Selectionata Turciei a reusit, luni, a patra sa victorie consecutiva in Grupa D a Campionatului European de volei feminin 2021, gazduita de BT Arena din Cluj-Napoca, 3-0 (25-19, 25-12, 25-15) cu Finlanda. Vicecampioana europeana si-a asigurat calificarea in faza urmatoare dupa acest succes. Ebrar Karakurt,…

- Nationala Romaniei a fost invinsa de Olanda cu scorul de 3-1 (25-12, 25-27, 25-17, 25-14), duminica seara, in Grupa D a Campionatului European de volei feminin, ale carei meciuri sunt gazduite de BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele au suferit a treia infrangere la rand, dupa 1-3 cu vicecampioana…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, duminica, si al treilea meci din grupa D a Campionatului European, la BT Arena din Cluj-Napoca, scor 1-3, cu Tarile de Jos. Tricolorele se afla in continuare pe ultimul loc al grupei, potrivit news.ro. Scor pe seturi a fost 25-12, 25-27, 25-17,…

- Nationala de volei feminin a Romaniei a pierdut, sambata, cu Suedia, scor 0-3, in cea de-a doua partida din grupa D a Campionatului European, la BT Arena din Cluj-Napoca. Tricolorele se afla pe ultimul loc al grupei, potrivit news.ro. Scor pe seturi a fost 21-25, 17-25, 16-25. In prima…

- Nationalele de volei feminin ale Turciei si Tarilor de Jos au obtinut victorii, vineri, in partidele disputate in compania reprezentativelor Finlandei si Ucrainei, in grupa D a Campionatului European, la BT Arena, din Cluj-Napoca, potrivit news.ro. Tarile de Jos au invins Finlanda cu scorul…

- Nationalele de volei feminin ale Suediei si Tarilor de Jos au obtinut victorii, joi, in partidele disputate in compania reprezentativelor Finlandei si Ucrainei, in grupa D a Campionatului European, la BT Arena, din Cluj-Napoca.