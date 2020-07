Tenis de masă / Antrenorul Viorel Filimon dă îndicaţii din cârje, în cantonament Loturile nationale ale Romaniei de tenis de masa se afla in acest moment la Costanta, intr-un cantonament. Viorel Filimon, antrenorul lotului național feminin, le da indicații fetelor la antrenamente de pe scaun. Acesta nu are voie timp de doua saptamani sa puna piciorul pe jos din cauza unei operatii pe care a suferit-o de curand, iar acum este nevoit sa se deplaseze cu ajutorul unei carje. Cu doua zile inainte de cantonamentul de la Constanța, antrenorul echipei naționale de tenis de masa feminin a suferit o intervenție chirurgicala la rotula și menisc la genunchiul drept. „Nu e o mare greutate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

