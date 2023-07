Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Mihai Sorin Dringo a fost la 20 de sutimi de secunde de medalia de bronz in proba de 400 m, vineri, la Campionatele Europene Under-23 de la Espoo (Finlanda), insa s-a clasat pe locul al patrulea, anunța Agerpres.Dringo a fost inregistrat cu timpul de 45 sec 56/100, cel mai bun al sau…

- Federatia Romana de Tenis a anuntat ca are un nou drector general, in persoana lui Gabriel Moraru, in varsta de 41 de ani, potrivit news.ro.Moraru a jucat tenis in circuitul profesionist ATP in perioada 2001-2010, cele mai bune clasari ale sale fiind locul 234 la simplu si 115 la dublu. A fost component…

- Duminica au debutat calificarile la Concord Iași Open, turneu de categorie ATP Challenger 100. In prima zi a calificarilor s-au disputat 12 partide, trei dintre acestea fiind suta la suta romanești. Alexandru Jecan a produs surpriza și l-a invins pe favoritul 3, Marius Copil, scor 4-6, 6-4, 6-4, dupa…

- Perechea formata din Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu a cucerit, in aceasta seara, medalia de bronz in proba de dublu mixt, la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, prima la tenis de masa pentru delegatia Romaniei la aceasta competitie. In finala mica, dublu roman a dispus de perechea spaniola…

- Cea mai spectaculoasa cursa de barci de viteza, UIM XCAT World Championship Romanian Grand Prix Constanta 2023, se desfasoara in acest weekend pe lacul Siurghiol din Mamaia.La curse participa noua dintre cele mai rapide ambarcatiuni din lume, pilotate de echipaje din Australia, Emiratele Arabe Unite,…

- Astazi, intre orele 18 si 22, la Palas, pe esplanada, copiii vor putea juca tenis cu doua dintre cele mai indragite jucatoare din Romania, Raluca Olaru si Andreea Mitu. Evenimentul va fi pigmentat si de surprize oferite de organizatorii turneelor de tenis Concord Iasi Open si BCR Iasi Open, care vor…

- Cele mai importante turnee de tenis din Romania, Concord Iasi Open – ATP Challenger 100 si BCR Iasi Open – WTA 125, vor avea loc in perioada 10-23 iulie, la Baza Sportiva Ciric din Iasi. Potrivit organizatorilor, jucatori de top din ATP si WTA vor veni la Iasi. In prima saptamana, 10-16 iulie, are loc…

Echipa spaniola Real Madrid a terminat la egalitate marti, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia engleza Manchester City, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor.