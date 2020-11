Jucatoarea romana de tenis Andreea Amalia Rosca a castigat ambele titluri, la simplu si dublu, in turneul ITF de la Haeraklion (Creta), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si incheiat sambata.



Rosca (21 ani, 515 WTA), cap de serie numarul sapte, a invins-o in finala de simplu pe cehoaica Darja Vidmanova, cu 6-1, 6-2. In primul tur, romanca a dispus de Ani Amiraghian (Armenia), cu 6-2, 6-3, in optimi a trecut de frantuzoaica Lucie Nguyen Tan, cu 6-4, 6-2, in sferturi a castigat in fata compatrioatei Ioana Loredana Rosca (a doua favorita), scor 6-2, 6-4, iar in semifinale s-a…