- Bernadette Szocs si Ovidiu Ionescu au castigat vineri titlurile de campioni nationali ai Romaniei pe anul 2024, la simplu feminin si respectiv masculin. Jucatoarea Bernadette Szocs (CSA Steaua Bucuresti) s-a impus in concursul feminin, dupa ce a invins-o in finala pe Irina Ciobanu (CS Rapid Bucuresti)…

- „Astazi va fi intotdeauna ca o victorie”, transmite Simona Halep pe Instagram, dupa ce a fost invinsa in primul meci disputat la revenirea in circuitul mondial al tenisului feminin, dupa ce a caștigat apelul la suspendarea pentru dopaj. „Astazi va fi intotdeauna ca o victorie”, a scris pe Instagram…

- CS Rapid Bucuresti a invins in deplasare echipa poloneza MKS Zaglebie Lubin, cu scorul de 24-21 (13-15), sambata seara, in penultimul sau meci din Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

- Victorie pentru CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național U-17, polo feminin. Rezultatele echipei Victorie pentru CSM Unirea Alba Iulia. A caștigat, in acest weekend, Turneul III din cadrul Campionatului Național U-17, gazduit la Alba Iulia. Chiar daca in anumite dispute gruparea nu era vazuta drept…

- Sportiva Elena Zaharia a incheiat duminica zilele magice de la Campionatul European U21 de tenis de masa cu titlul de vicecampioana europeana in proba de simplu si cu un total de trei medalii cucerite in Skopje, in toate probele in care a participat.Tricolora a fost aproape de a atinge din nou performanta…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a obtinut medalia de bronz la turneul Europa Top 16 de la Montreux Elvetia .Sportiva a pierdut, duminica, in semifinale, in fata unei reprezentante a Frantei, Jia Nan Yuan, cu 3 4 11 7, 6 11, 11 8, 11 7, 9 11, 8 11, 9 11 , potrivit site ului Federatiei…

- Jucatoarea de tenis de masa Bernadette Szocs a obtinut, duminica, medalia de bronz la Europa Top 16. Bernadette Szocs a pierdut semifinala Europa Top 16, dupa o revenire spectaculoasa a frantuzoaicei de la 3-1 pentru sportiva romana, iar scorul final a fost: 3-4 (11-7, 6-11, 11-8, 11-7, 9-11,…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 26 mondial si cap de serie 22, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala la Australian Open, primul grand slam al anului.Cirstea a castigat primul set al meciului cu sportiva chineza Yafan Wang, locul 97 mondial, scor 6-0, dar apoi le-a pierdut pe urmatoarele…