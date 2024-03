Romania a urcat pe podium la Grand Prix-ul de judo de la Linz, din Austria. Sportivul roman Ioan Dzitac a castigat medalia de bronz la cat. 73 kg, sambata.

Dzitac a debutat cu o victorie in fata sarbului Filip Jovanovic, in turul secund l-a invins pe austriacul Alexander Kaserer, in optimi s-a impus in fata brazilianului Daniel Cargnin, dar a pierdut sfertul de finala cu moldoveanul Adil Osmanov.

In recalificari, Dzitac a castigat in fata bulgarului Mark Hristov, iar in meciul pentru bronz l-a invins pe marocanul Hassan Doukkali. Osmanov a cucerit medalia de aur.

La feminin,…