- Ana Bogdan, locul 95 WTA, a ratat, sambata, calificarea in finala turneului de categorie WTA 125 de la Paris. Bogdan, care a castigat primul set, a fost invinsa in cele din urma de sportiva braziliana Beatriz Haddad Maia, locul 52 WTA si cap de serie numarul 3. Brazilianca s-a impus cu scorul de 5-7,…

- Ana Bogdan (29 ani, 95 WTA) a invins-o in doua seturi pe poloneza Magdalena Frech (24 ani, 87 WTA), scor 6-2, 6-4 și s-a calificat in semifinalele turneului Challenger de la Paris. Jucatoarea noastra are parte de un turneu de vis in capitala Franței, calificandu-se in penultimul act fara sa piarda vreun…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (29 ani, 95 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 125 de la Paris (Franta), Trophee Lagardere, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 92.742 de euro. In sferturi, romanca a invins-o, vineri, 13 mai, in doua seturi, scor 6-2,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA 125 de la Paris, Trophee Lagardere, dotat cu premii totale de 92.742 de euro, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech, cu 6-2, 6-4, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- ucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea, detinatoarea titlului, a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-3, 6-3, sambata, in semifinalele turneului WTA 250 de la Istanbul, dotat cu premii totale de 239.477 de dolari.Potrivit Agerpres Cirstea (32 ani, 24 WTA), a doua favorita, s-a inclinat…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 30 WTA, cap de serie nr. 2) a ratat calificarea in finala turneului WTA 250 de la Lyon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 193.127 de euro. In penultimul act, romanca a fost invinsa, in trei seturi, scor 6-7…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de ucraineanca Daiana Iastremska in trei seturi, cu 7-6 (5), 4-6, 6-4, sambata seara, in semifinalele turneului WTA 250 de la Lyon, dotat cu premii totale de 193.127 de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 30 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Lyon (Franta), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 193.127 de euro. Cap de serie nr. 2, romanca a invins-o, in optimi, in doua seturi, scor 6-3,…