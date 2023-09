Temperaturi SUFOCANTE la sfârșitul primei luni de toamnă: Urmează încă o săptămână cu maxime ca vara Temperaturi SUFOCANTE la sfarșitul primei luni de toamna: Urmeaza inca o saptamana cu maxime ca vara Temperaturi SUFOCANTE la sfarșitul primei luni de toamna: Urmeaza inca o saptamana cu maxime ca vara Meteorologii anunța temperaturi neobișnuit de ridicate la finalul primei luni de toamna. Maximele vor atinge la umbra 36 grade Celsius, in timp ce la munte se vor semnala ploi torențiale cu grindina și vijelii. Citește și: Cum va fi […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

