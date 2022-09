Temperaturi sub 12 grade în România. Cum va fi vremea în weekend. Prognoza ANM ANM a emis mai multe conduri galbene de instabilitate atmosferica valabile pana duminica. Meteorologii anunța ca temperaturile scad brusc, in special in vestul, nordul, dar și centrul țarii. De asemenea, la munte, in zonele inalte vor fi precipitații mixte. Primul cod galben emis de ANM a intrat in vigoare deja de vineri ora 12.00 pana sambata ora 12.00. In ceea ce privește zonele vizate, meteorologii anunța ca este vorba despre Banat, Oltenia, Crișana, Transilvania, Muntenia, sudul și centrul Moldovei. In aceste zone, dar și in cele de munte, vor fi perioade cu averse torențiale, descarcari electrice,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

