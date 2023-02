Temperaturi extreme in Romania. Zonele lovite de ger si viscol - avertisment ANM "Minus 19 grade au fost in zonele joase de relief, la Targul Ogrești, azi-noapte dar este adevarat ca in zilele urmatoare o sa fie tot mai frig. Cele mai reci nopți vor fi cele de joi și de vineri de joi și vineri dimineața cel mai frig, ger, adica sub -10 grade in multe regiuni in țara, cu precadere in Maramureș, Transilvania, Crișana,” spun meteorologii, citați de antena3.ro .Prin Moldova, zonele deluroase din restul țarii, dar chiar și in rest, pe alocuri, ne vom confrunta cu temperaturi sub -10 grade, dar aceste temperaturi ar putea cobori chiar spre -20 de grade in nopțile care vor urma,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie ( ANM ) a anunțat ca, un ciclon polar vine peste Romania, iar temperaturile vor scadea pana la minus 20 de grade. Va ninge in toata țara și va fi vant puternic Jumatate din țara este in continuare sub Cod galben de ninsori și viscol, iar pentru zilele urmatoare,…

- Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunța ca vor fi temperaturi de pana la -20 de grade. Incepand de duminica și pe tot parcursul saptamanii viitoare, un val de aer polar vine peste Romania. Temperaturile maxime se vor incadra, in general, intre -8 si 2 grade, cu cele mai scazute valori in…

- Astazi valorile termice se vor situa peste cele normale in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi mai mult noros in regiunile intracarpatice, in Maramures si Transilvania va ninge, iar in Banat si Crisana vor fi precipitatii mixte sub forma lapovita, mazariche si trecator ninsoare. Vantul va avea intensificari…

- Incepand de vineri, 27 ianuarie, va fi un episod de iarna in majoritatea zonelor țarii, anunța meteorologii. Vom avea ninsori in zonele mai joase de relief, inclusiv in Capitala.”Adica ninsori la inceput in regiunile sud-vestice maine noaptea adica se vor extinde in partea de sud ca și precipitații,…

- Specialistii Administratiai Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara, transmite News.ro. ”La data de 16 Ianuarie 2023, gradul de aprovizionare cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura…

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie anunta, luni, ca rezerva de umiditate in culturile de grau este scazuta si chiar extrem de scazuta in mai multe zone din tara. „La data de 16 Ianuarie 2023, gradul de aprovizionare cu apa pe profilul de sol 0-100 cm, in cultura graului…

- Temperaturile scad astazi cu pana la zece grade, in mai multe zone, dupa ce in weekend au fost chiar și 17 grade. Vremea se racește treptat, iar gerul va cuprinde, pana miercuri dimineața, majoritatea zonelor din țara, anunța meteorologii ANM, pentru Libertatea. Potrivit ANM, temperaturile vor fi cuprinse…

- Incepand cu data de 16 noiembrie, vremea se va raci semnificativ! In plus, sunt așteptate primele ninsori. Temperaturile maxime vor fi la limita inghețului in nordul Moldovei, estul Transilvaniei și in jur de 5 grade in sud, in urmatoarea perioada. Valorile nocturne vor fi in scadere din data de 17…