Stiri pe aceeasi tema

- Iarna se apropie cu pași repezi. Pe Muntele Mic in Banat și in stațiunea Ranca din Gorj a nins pentru prima oara in acest sezon, iar drumarii deja au scos utilajele pentru a curața șoselele de zapada care s-a așternut in cateva ore. Platoul Bucegilor este acoperit de zapada weekendul acesta, iar ceața…

- 81% dintre romani incep toamna pregatind muraturi si conserve pentru iarna, iar peste jumatate dintre gospodarii investesc intre 100 si 300 lei in aceasta activitate. Atunci cand vine vorba de conservele preferate, locuitorii din zona Munteniei aleg castravetii murati (90.56%), zacusca (79%) si gogosarii…

- Depozitarea conservelor are un rol important. Daca nu o facem cum trebuie, riscam sa ruinam toata munca. Din fericire, gospodinele pricepute au venit cu o serie de sfaturi. Iata la ce temperatura trebuie depozitate conservele pentru iarna. Cum se depoziteaza corect conservele de iarna? Pentru multe…

- Nimic mai simplu daca va plac roșiile cherry de gradina și vreți sa le pastrați gustul și pentru lungile luni de iarna. Rețeta de roșii cherry in saramura este tot ce trebuie. Evident ca pentru ca acestea sa fie cat mai bune, gospodinele au destainuit secretul punerii la borcan. Reteta simpla de muraturi,…

- Gospodinele se pregatesc deja pentru iarna și se gandesc cum sa iși umple camara cu de toate. Nelipsite sunt gogonelele, unele dintre cele mai indragite muraturi. Este foarte importanta rețeta pe care o urmezi, dar și respectarea anumitor trucuri. Cu ce sa ungi borcanele in care pui gogonelele, pentru…

- Pentru muraturi crocante și aromate, zeama este foarte importanta. Ca sa nu faca mucegai și sa se tulbure, trebuie sa avem grija la ingredientele pe care le folosim. Banala apa de la robinet va poate crea neplaceri. Este dura, de aceea este indicat sa o fierbi inainte de o pune peste legumele pe care…

- Prepararea conservelor pentru iarna implica multa atenție, pentru ca acestea sa reziste mai multe luni in camara. La muraturi, gospodinele trebuie sa fie foarte atente deoarece un ingredient banal poate altera zeama.

- Este perioada in care gospodinele pregatesc zacusca pentru iarna. Acest preparat nu lipsește niciodata din camara noastra. Aflați in randurile urmatoare de ce se acrește zacusca și unde trebuie depozitata ca sa reziste toata iarna. Greșeala pe care o fac multe gospodine. De ce se acrește zacusca, de…