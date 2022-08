Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Ghiorghiu, profesor de matematica și fizica in Danemarca și fondatorul Festivalului „Fereastra catre știința”, a explicat pentru Școala 9 fotografiile realizate de telescopul James Webb și de ce au o insemnatate istorica. E mare cat un teren de tenis, iar oglinda sa are un diametru de 6,5 metri.…

- In anul 2017, Costin Gheorghe, fratele Elenei Gheorghe, a decis sa puna punct cu fosta soție mariajului pe care il aveau impreuna, iar de atunci e un barbat liber și singur. Fotbalistul e dedicat creșterii și educației fiicei sale, iar barbatul ii acorda multa atenție Emei, fiica pe care o are impreuna…

- Ieri, 2 iulie 2022, in jurul orei 17.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au depistat un tanar de 27 de ani, din Galda de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Galda de Sus, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Ieri, 25 iunie 2022, in jurul orei 20.00, polițiștii Serviciului Rutier, Biroul Drumuri Naționale și Europene, in timp ce acționau pe DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului, au oprit, pentru control, un autoturism, condus de un tanar de 18 de ani, din comuna Meteș. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 17 iunie 2022, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un tanar de 27 de ani, din comuna Pianu, in timp ce conducea, pe raza municipiului, un autoturism a carei autorizație provizorie de circulație era expirata din luna februarie 2022. Fața de tanar,…

- Ieri, 11 iunie 2022, in jurul orei 02.14, polițiștii Serviciului Rutier au depistat un tanar de 18 ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe Bulevardul Incoronarii din Alba Iulia, fiind sub influența substanțelor interzise, cu efect psihoactiv. Tanarul a fost condus la spital unde i-au…

- Ieri, 2 iunie 2022, orei 18.30, politistii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat de 46 de ani, din comuna Cut, in timp ce conducea pe un drum din comuna, un autoturism, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Ieri, 24 mai 2022, in jurul orei 18.00, polițiștii din Ocna Mureș, in timp ce acționau pe DJ 107F, in localitatea Razboieni – Cetate, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar, de 25 de ani, din comuna Lunca Mureșului, care a depașit limita legala de viteza. In urma verificarilor efectuate,…