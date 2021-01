Stiri pe aceeasi tema

- Aglomerația a fost cuvantul de ordine care a caracterizat vacanța de revelion in stațiunile montane din Valea Jiului. Mii de turiști au urcat in Parang și Straja pentru a profita de stratul de zapada consistent. Cele doua stațiuni montane consacrate au fost luate cu asalt de mii de turiști…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat vineri ca o decizie de carantinare se ia in functie de mai multi indicatori, iar, in prezent, autoritatile din Bucuresti nu sunt in situatia sa discute despre aceasta masura. Prefectul a mai spus ca mall-urile și supermarketurile din București vor limita…

- Statiunile de schi din Franta au decis sa dea in judecata guvernul pentru a putea mentine in functiune telescaunele in perioada Sarbatorilor de sfarsit de an, iar cel mai inalt tribunal administrativ din tara a inceput miercuri audierile, transmite Bloomberg, citata de agerpres . Guvernul francez a…

- In stațiunile de schi din Elveția au fost luate masuri anti-COVID stricte. Guvernul elvețian propusese inițial impunerea unui numar maxim de turiști pentru fiecare stațiune, astfel incat sa nu se creeze aglomerație. Parlamentul federal insa a respins aceasta propunere. S-au decis masuri sanitare stricte.…

- Statiunile montane au fost pline de turisti in minicanta de 1 Decembrie, insa experții avertizeaza ca efectele distractiei se masoara in numarul deceselor. Doar la Ranca, in judetul Gorj, au venit peste 5.000 de turisti, anunța MEDIAFAX. La Ranca, in judetul Gorj, a fost plin de turisti, ca…

- E forfota mare in statiunile montane, unde administratorii se pregatesc de startul unui nou sezon de ski. Dupa ce sezonul anterior acestia au fost nevoiti sa inchida mai devreme cu doua saptamani din cauza starii de urgenta, ei spera ca acum deznodamantul sa fie diferit.

- Sezonul rece a venit peste noi! Este timpul sa scoatem hainele groase, manușile, fularul și ghetele cu blana, și sa pornim spre zonele montane din județul Cluj, pentru a admira peisajele de poveste. Stațiunile din Cluj sunt acoperite de zapada, iar încetul…