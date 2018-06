Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe localitati din judetul Teleorman sunt afectate de precipitatiile abundente din ultimele ore. Apele au inundat curtile oamenilor, drumuri comunale si strazi. Un copac a cazut pe drumul ce leaga Alexandria de Turnu Magurele, iar circulatia este, momentan, blocata pe ambele sensuri. Nu sunt victime.

- Membrii serviciilor voluntare și private pentru situații de urgența din județul Teleorman au participat marți, 12 iunie 2018, la faza județeana a concursurilor profesionale, organizata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența „A.D. Ghica” al județului Teleorman, cu sprijinul Consiliului Județean…

- Mai multe persoane au fost evacuate, duminica, dintr-un bloc din municipiul Rosiorii de Vede, dupa ce la un apartament a izbucnit un incendiu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, scrie Agerpres.In apartamentul unde a izbucnit focul nu era nicio persoana, iar…

- Sapte elevi din Alexandria au ajuns joi, la spital, intoxicati, dupa ce s-au jucat cu stingatorul de incendii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Sapte copii (sase b...

- Autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza la Suhaia, unde sunt lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, iar la nivelul judetului mai sunt circa 150 de gospodarii inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La…

