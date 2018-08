Telegondola din Piatra Neamț s-a blocat la aproape 70 de metri deasupra orașului. Pompierii intervin pentru coborârea turiștilor Telegondola din Piatra Neamț s-a blocat, luni seara, la aproape 70 de metri deasupra orașului. Pompierii au fost alertați pentru a-i ajuta pe turiști sa coboare din cabinele gondolei. Din primele informații, mai multe persoane au ramas blocate in cabinele telegondolei din Piatra Neamț, relateaza Mediafax.ro . Potrivit subprectului județului Neamț, se pare ca este vorba despre șapte persoane blocate, in patru cabine, dintre care una este angajat al telegondolei. Printre persoanele blocate se numara și un copil, conform ziarpiatraneamt.ro . Șeful Serviciului Salvamont Neamț spune ca defecțiunea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actualizare fotografii: Actualizare : „A plecat o prima echipa spre locul intervenției și acum pleaca a doua echipa. Noi speram sa se remedieze defecțiunea tehnica. Oricum, acționam pe scarile de intervenție de la stalpii de telegondola, conform procedurilor, cu toate echipamentele din dotare”, a declarat…

- Mai multe persoane au ramas blocate, luni seara, in cabinele telegondolei din Piatra Neamt. Salvamontistii urmeaza sa intervina pentru coborarea tuturor persoanelor blocate. Seful Serviciului Salvamont Neamt, Raul Papalicef, a declarat ca defectiunea se inregistreaza la motoarele principale. "Sunt persoane…

- Mai multe persoane au ramas blocate, luni seara, in cabinele telegondolei din Piatra Neamț. Salvamontiștii urmeaza sa intervina pentru coborarea tuturor persoanelor blocate.(NU RATA, AICI: GIGI BECALI E ISTORIE! DANS EPOCAL AL LUI LIVIU DRAGNEA! SALAM I-A CANTAT „LASA LUMEA SA VORBEASCA”, IAR LIDERUL…

- Mai multe persoane au ramas blocate, luni seara, in cabinele telegondolei din Piatra Neamț. Salvamontiștii urmeaza sa intervina pentru coborarea tuturor persoanelor blocate, transmite Mediafax. Șeful Serviciului Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a declarat ca defecțiunea se inregistreaza la…

- Pompierii din Deva intervin duminica pentru salvarea a 13 persoane blocate in telecabina de la Dealul Cetatii, informeaza ISU Hunedoara.In telecabina, aflata in urcare in momentul producerii avariei, se afla 11 adulti si 2 copii, cu varste de 6 si 7 ani. Pompierii au decis aducerea in siguranta la sol…

- Pompierii din Deva intervin duminica pentru salvarea a 13 persoane blocate in telecabina de la Dealul Cetatii, informeaza ISU Hunedoara. "In telecabina, aflata in urcare in momentul produceri...

- Alpinistii pompieri din Deva intervin, luni dupa-amiaza, pentru salvarea a 19 turisti care au ramas in telecabina de la Dealul Cetatii, blocata in timpul coborarii. Intre acestia se aflau opt copii, iar echipajele intervin cu un dispozitiv special pentru salvarea de la inaltime, primele informatii…

- Alpiniștii pompieri deveni intervin pentru salvarea a 19 persoane blocate in telecabina de la Dealul Cetații. In telecabina aflata in coborare, in momentul producerii avariei, se aflau 11 adulți și 8 copii. Pompierii alpiniști au realizat un dispozitiv specific de salvare de la inaltime, alcatuit…