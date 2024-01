Stiri pe aceeasi tema

- Noua facilitate, numita Stolen Device Protection, incearca sa mentina securitatea datelor personale in cazul iPhone-urilor furate. In cazul furtului unui iPhone, noua functie permite utilizatorului sa blocheze accesul fortand folosirea autentificarii biometrice, prin intermediul altui dispozitiv Apple…

- Un om de afaceri din Cluj susține ca a fost torturat de mai mulți indivizi, dar nu a depus plangere la poliție, fiind prins cand conducea noaptea sub influența bauturilor alcoolice, potrivit Ziarul de Cluj. Un barbat din Cluj, prins baut in trafic, le-a declarat polițiștilor ca a fost torturat de talhari…

- Guvernul a aprobat Legea bugetului de stat, dar si bugetul asigurarilor sociale. Actele normative ar urma sa fie dezbatute saptamana viitoare de Parlament si se asteapta adoptarea lor inainte de Craciun. Guvernul a transmis, in noaptea de joi spre vineri, lista actelor normative adoptate: -PROIECT DE…

- UPDATE Codul portocaliu de viscol și ninsoare se extinde in mai multe județe din sudul și estul țarii, dar și in Carpații Meridionali și de Curbura, potrivit unei informari a administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Raman in vigoare și un cod portocaliu de precipitații abundente, dar și un cod…

- Afacerile de milioane cu statul ale fostului subsecretar de Stat Doina Iacoban, revocat din funcție saptamana trecuta Doina Iacoban, subsecretar de stat in Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost eliberata din funcție acum o saptamana, prin DECIZIA prim-ministrului nr. 469 din 16 noiembrie…

- Polițiștii din Campia Turzii ii cauta pe hoții care au furat decorațiunile folosite pentru impodobirea orașului, de Craciun. Nici o persoana din cadrul administrației nu și-a dat seama pana acum. „La data de 7 noiembrie, polițiștii municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca in perioada…

- An EU tribunal made legal errors when it ruled in favour of Apple over a 13 billion euro tax order and should review the case again, an adviser to Europe’s top court said on Thursday, in a potential setback for the iPhone maker, according to Reuters. The tax case against Apple was part of EU […] The…