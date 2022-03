Google a anuntat ca a reusit, in cele doua saptamani de la inceputul invaziei ruse, sa creeze un sistem de alerta in caz de raid aerian, care va fi activ in Ucraina. Sistemul de alertare rapida in caz de raiduri aeriene, asa cum il numesc chiar cei de la Google, a fost creat impreuna cu autoritatile din Ucraina si va emite alertele simultan cu alarmele clasice instalate in orase. Acesta a fost construit pe baza sistemului de alertare in caz de cutremur, pe care Android il include deja. Acesta este si motivul pentru care Google a si reusit sa creeze atat de repede noua alerta, pe care a trebuit…