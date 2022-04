Stiri pe aceeasi tema

- Opt soldați aparținand trupelor ONU de menținere a pacii, șase pakistanezi, un rus și un sarb, au murit cand elicopterul cu care se deplasau s-a prabușit marți in estul Republicii Democrate Congo (RDC), a anunțat ONU. Autoritațile din RDC au spus ca elicopterul a fost „doborat” de M23, un grup de rebeli…

- O aeronava MiG 21 LanceR , care executa o misiune de patrulare aeriana deasupra Dobrogei, s-a prabușit miercuri seara, in județul Constanța. Elicopterul care plecase in misiune de cautare s-a prabușit și el, in zona Gura Dobrogei. Toți cei opt militari aflați la bord au decedat, a transmis MApN, in…

- Incident aviatic, miercuri seara, in județul Constanța. Un MiG 21 LanceR a disparut de pe radar. Din primele informații, avionul de vanatoare s-a prabușit in zona localitații Cogealac. Nu sunt date, la acest moment, despre starea pilotului. Miercuri seara, la ora 20.00, o aeronava MiG 21 LanceR din…

- Un grav accident de munca a avut loc in Pitești, asta dupa ce peste un barbat de 43 de ani s-a prabușit un mal de pamant. Din pacate, muncitorul nu a supraviețuit, iar cadrele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul.

- Statia Spatiala Internationala (ISS) va fi retrasa din activitate de NASA la sfarsitul anului 2030, urmand sa se prabuseasca pe Pamant, in mod controlat, in apele oceanului dupa ce va fi dezafectata, conform planurilor recent publicate, informeaza agentia Xinhua. In raportul sau privind tranzitia…

- Joi in cursul orei 11:00, pompierii suceveni au fost solicitați sa intervina in orașul Liteni, pentru salvarea unei persoane, surprinsa de prabusirea unui mal de pamant. La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu doua autospeciale dotate cu echipament specific și o ambulanța SMURD B2. Pompierii…

- NASA intentioneaza sa mentina operationala Statia Spatiala Internationala pana la finalul anului 2030, dupa care ansamblul care orbiteaza Pamantul se va prabusi intr-o zona indepartata a Oceanului Pacific, numita „Punctul Nemo”, potrivit CNN.

