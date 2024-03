Oceanul Pacific a pierdut deja mii de balene Un nou studiu realizat cu ajutorul inteligenței artificiale a constatat ca declinul populațiilor de balene cu cocoașa din nordul Oceanului Pacific intre 2012 și 2021 a coincis cu cel mai puternic val de caldura marina inregistrat vreodata. In aceasta perioada au murit aproximativ 7.000 de balene cu cocoașa din cauza foametei, provocate de efectele catastrofale ale acestui val de caldura marina. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 28 februarie, Tepco a inceput o noua operatiune de deversare in Oceanul Pacific a apei stocate pe amplasamentul uzinei, tratata anterior pentru a elimina majoritatea substantelor sale radioactive, cu exceptia tritiului, care este periculos doar in doze mari concentrate.Aceasta a patra faza de deversare…

- Chile și California au suferit zilele trecute, in mod diferit, de pe urma efectelor schimbarilor climatice, potențate de fenomenul meteorologic El Nino, spun specialiștii citați de New York Times. Doua colțuri indepartate de lume, cunoscute pentru climatul temperat, au fost lovite de dezastre naturale…

- Iarna abia cum se instaleaza in județ, astfel ca e nevoie de caldura in case. Iar daca ai centrala termica pe peleți, poți ieși la un cost mic, indiferent de gradele din incapere. La Star Gate Ilva Mica gasești peleți din rașinoase cu un randament termic excelent. Fosta fabrica de prelucrare a lemnului…

- Dupa zeci de ani, in San Francisco se instaleaza plase pentru a opri sinuciderile de pe podul Golden Gate. Plasa este facuta din sarma de oțel inoxidabil și in acest fel cei care intenționeaza sa se arunce de pe pod se vor opri in ea. Kevin Hines este un spraviețuitor al cunoscutului pod Golden Gate.…

- Casuta de la tara nu merita uitata. Din ce in ce mai multe persoane, aleg sa modernizeze sau sa reconditioneze casele bunicilor sau poate ale parintilor, chiar daca toata familia s-a mutat deja in alta parte. Casuta bunicilor de la tara poate deveni o oaza de bucurie, chiar un loc de vacanta, daca te…

- Oamenii de știința au descoperit pentru prima data un dinte de megalodon, bine conservat, la o adincime de 3.000 de metri pe fundul Oceanului Pacific. Dintele are o vechime estimata la 3,5 milioane de ani. Aceasta este o descoperire unica, deoarece megalodon este un rechin din genul Otodus, care a disparut…

- Risc crescut de incendii in Australia: Mai multe zone sunt afectate de un val de caldura Zone intinse din Australia se confrunta duminica cu un val de caldura din cauza caruia autoritatile din aceasta tara au emis o avertizare privind cresterea riscului de incendii de vegetatie in multe regiuni ale…

- Nu este nimic mai neplacut decat sa pornești sistemul de incalzire al locuinței și sa stai in continuare in frig, mai ales cand costurile la energie sunt din ce in ce mai ridicate. Specialiștii in domeniu au explicat care sunt posibilele motive pentru care are loc acest fenomen. Detaliile de care sa…