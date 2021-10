Tehnica militară din România luată la verificări, după un incident în Germania, cu un transportor blindat Tehnica militara de la Forțele Terestre Romane, participanta la misiuni și exerciții, va fi verificata suplimentar, dupa ce un transportor blindat a fost implicat intr-un incident in Germania. MApN a transmis, miercuri, ca o coloana de transportoare blindate tip TAB B33 „Zimbrul” aparținand Batalionului 812 Infanterie „Șoimii Carpaților”, insoțita de echipaje ale Poliției Militare Germane, […] The post Tehnica militara din Romania luata la verificari, dupa un incident in Germania, cu un transportor blindat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe TAB-uri romanesti au fost oprite in Germania, unde participau la un exercițiu, pe motiv ca din ele ar fi curs combustibil. MApN dezminte informațiile ca TAB-urile armatei romane au pierdut ulei și spune ca lichidul care curgea era apa pluviala, anunța Mediafax. O coloana de transportoare…

- Marsul a fost oprit la intrarea in localitatea Brandenburg, de catre politia rutiera germana, pentru motivul ca un transportor blindat avea scurgeri de material lichid.In cadrul exercitiului "Green Griffin 21", organizat in perioada 27 septembrie ndash; 8 octombrie in poligonul Klientz din Germania,…

- Romania se afunda in instabilitate, in contextul demiterii Guvernului Florin Citu si al crizei sanitare si sociale, se arata intr-un articol publicat in cotidianul Le Figaro, in care se comenteaza ca opinia publica pare sa il considere responsabil pe presedintele Klaus Iohannis. Și Frankfurter Allgemeine…

- Pe 18 septembrie debuteaza iMapp Bucharest 2021, cel mai mare eveniment de new media art din Romania și in top 3 concursuri de video mapping la nivel internațional. Evenimentul va incepe la ora 17.00, in Piața Constituției, iar intrarea este libera. Șase echipe internaționale, premiate la festivaluri…

- 139 de cetațeni afgani, dintre cei 156 evacuați din Afganistan, in urma demersurilor Celulei de criza interinstituționale, au fost aduși la București. Avionul TAROM a aterizat, joi seara, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni Intre cei 139 de cetațeni afgani esențiali pentru Romania se afla foști…

- Italienii sunt revoltați de cea mai recenta decizie a companiei aeriene Ita, cea care inlocuiește cunoscuta Alitalia, de a muta sediul de call-center in Romania. Un deputat italian s-a declarat revoltat ca o firma de stat italiana va oferi locuri de munca in Romania. “Este o barbarie. Este o conduita…

- Alte 345 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 292 in randul persoanelor nevaccinate. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md. Din numarul total de cazuri, 9 sunt de import:…

- The head of a South Korean public TV network which sparked a furore for using offensive images and captions during the Tokyo 2020 opening ceremony issued a public apology on Monday, saying its “inconsiderate” broadcast violated the Olympic spirit, according to Reuters. The network, MBC, has apologised…