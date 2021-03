Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a publicat miercuri raportul final despre doborarea avionului ucrainean Boeing pe 8 ianuarie 2020, document care nu gaseste vinovat lantul militar de comanda si care a fost imediat respins de Ucraina si Canada, transmite AFP preluat de agerpres. Ucraina a denuntat o "incercare cinica de…

- Alte 1801 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 8 cazuri sint de import (2-Romania, 2-Ucraina, 1-Germania, 1-Belarus, 1-Canada, 1-Marea Britanie). Numarul total teste efectuate – 5282, dintre care 4833 primare și 449 repetate.…

- O victima a criminalului din Onești a avut rani provocate și de gloanțe de cauciuc, din cele care au fost trase de polițiști asupra asasinului din apartament. Ministrul de Interne Lucian Bode a confirmat informația. Bode a spus miercuri seara, la Realitatea Plus, ca știe „cum s-a folosit muniția și…

- O experta a ONU a acuzat marti Iranul ca minte in legatura cu erorile care au condus, in ianuarie 2020, la distrugerea cu doua rachete a unui avion ucrainean civil langa Teheran, intr-o perioada de tensiuni cu SUA, informeaza AFP. Prezentand presei concluziile anchetei sale asupra acestui caz, Agnes…

- Polițiștii de frontiera din Tudora au reținut persoana in timp ce traversa clandestin hotarul moldo-ucrainean. Motivul din cauza careia a recurs la acest gest a fost ca autoritațile din Ucraina nu i-au permis trecerea frontierei de stat, iar dorul „arzator” de concubina moldoveanca l-a motivat pe tanar…

- Agențiile internaționale pentru descoperirea infracțiunilor și aplicarea legilor au anunțat ca au anihilat o rețea criminala de hackeri care furau miliarde de dolari de la companii și persoane particulare din întreaga lume, a informat Reuters.Polițiile din șase țari europene, precum și…

- Resturi ale avionului si fragmente de corpuri au fost gasite in zona in care a disparut, in largul unor insule indoneziene, un avion Boeing 737-500 al companiei Sriwijawa care avea 62 de persoane la bord, a anuntat, duminica, politia din Indonezia.