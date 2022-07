Tedros Ghebreyesus, directorul general al OMS: Pandemia Covid-19 „este departe de a se termina”

Infectiile Covid-19 raman o urgenta de sanatate la nivel global, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). Avertismentul vine dupa aproape doi ani și jumatate de la declanșarea pandemiei, transmit agențiile de presa. Intr-un comunicat al Comitetul de Urgenta al OMS se precizeaza ca numarul in crestere al cazurilor de infectare, evolutia virala in desfasurare si presiunea exercitata asupra sistemelor sanitare din mai multe tari arata ca aceasta situatie a ramas o urgenta. OMS subliniaza ca in ultimele doua saptamani numarul de cazuri confirmate a crescut cu 30% In schimb, potrivit OMS,…