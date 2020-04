Stiri pe aceeasi tema

- Printr-un comunicat de presa, conducerea Teatrului Municipal „Bacovia” anunța publicul ca a luat decizia de de a amana Festivalul Bacau Fest Monodrame. „Intrucat situația nu ne permite la acest moment, suntem forțați sa amanam pentru o data ulterioara Bacau Fest Monodrame. Acesta era programat sa se…

- Teatrul Național “Marin Sorescu” din Craiova continua mișcarea TeatruNcasACASAteatru cu TEATROTECA TNC si scoate arhiva la aer, on air. In vremuri excepționale se impun masuri excepționale, iar in contextul actual, in care viețile ne sunt restricționate intr-o mare masura, este esențial sa contrabalansam.…

- Comerciantii si cumparatorii care au venit astazi in pietele I.L. Caragiale, Brotacei, Tic Tac, Tomis Nord, dar si in Bazarul Eliberarii le au gasit igienizate, in urma operatiunii de dezinfectie care a avut loc ieri dupa amiaza. Astazi, echipele vor ajunge in Piata Unirii, dar si la sediile RAEDPP…

- Dubla sarbatoare, joi, 27 februarie, ora 16.00, la Galeriile de Arta „Frunzetti”. Se deschide Salonul de Primavara al Artei, edtia a III-a – Gradini suspendate, la care expun artistii Beatrice Anghelache, Tamara Antal, Veronica Calin, Nicoleta Carare, Cristina Ciobanu, Liliana Dumitru, Lucica Filimon,…

- Sub genericul programului „Conexiuni culturale”, in sala Caminului Cultural Dealul Nou, comuna Sarata, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (director, Florin Zancescu) – institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Bacau – a organizat editia din acest…

- Spectacolul "Beginners" de Tim Crouch, in regia lui Bobi Pricop, va fi prezentat in premiera la Sala Atelier a Teatrului National "I.L. Caragiale" pe 3 si 4 martie, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. "'Beginners' este un spectacol despre granita invizibila dintre copilarie…

- Spectacolul "Casa cu suricate" in regia lui Radu Afrim, productie a Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova, va fi prezentat publicului bucurestean marti, de la ora 19,00, la Sala Mare a Teatrului National "I.L. Caragiale", informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES."Intr-o…

- Numeroase personalitati din lumea culturala, artisti, cineasti, critici de film si teatru, au participat, joi seara, la lansarea volumului "Sora mea din Australia. Trecute intalniri cu Irina Petrescu", realizat de criticul Magda Mihailescu, care a fost prezentat in Sala Mare a Institutului Cultural…