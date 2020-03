Teatrul pragmatic Cum ar putea spectacolul de teatru sa devina un instrument de lucru si o metoda cu efect imediat asupra publicului tinta? Am in vedere genul de spectacol care atrage nu (doar) prin latura estetica, nu (doar) prin latura ideatica si nu (doar) prin componenta de divertisment. Un teatru aplicabil, adica util, deci pragmatic. Sa consideram un exemplu cat se poate de elocvent, Cand fericirea se afla in trecut, in regia lui Radu Ghilas, 9 februarie 2020, TNI, spectacol (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

